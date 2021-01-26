كلام نهائي.. عقد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد 20 فبراير

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عقد امتحانات الترم الأول بصفة نهائية لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية بعد 20 فبراير المقبل، مشيرة إلى أن كورونا لن تكون عائقا لعقد الامتحانات، حيث سيتم تنفيذ إجراءات وقائية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لحماية الطلاب والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، من خطر العدوى من كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلن فى بيان رسمي أمس، عن عقد امتحانات الترم الأول عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي 2020-2021، مشيرا إلى أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء الامتحانات، أو تأجيلها لشهر مايو المقبل، مهما كانت الظروف، منوها إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على مستقبل أبنائها الطلاب بجميع مراحل التعليم المختلفة.

وطالب وزير التربية والتعليم، جموع الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية بالاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدا أن الوزارة نجحت فى تسيير الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى رغم تحديات وصعوبات كورونا.

وقال «شوقي»، إن الوزارة حريصة على تقديم تعليم متميز لجموع الطلاب، إضافة إلى حرصها الدائم على حماية الطلاب من أى مكروه، مؤكدا أن الوزارة لديها الخبرة الكافية للتعامل مع الامتحانات فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وعلى صعيد آخر كشف تقرير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، حيث تم تشغيل 43 مدرسة بجميع المحافظات حتى عام 2019-2020، كما تم إنشاء 13 مدرسة من مدارس المصرية الدولية لتقديم خدمة تعليمية متميزة بأسعار مخفضة تضاهى ما يتم تقديمه في المدارس الدولية، إضافة إلى الإنشاء والتوسع في مدارس النيل لتصل إلى 9 مدارس، كما تم التوسع في مدارس المتفوقين لتصل إلى 15 مدرسة عام 2019-2020.

وأشار تقرير وزارة التربية والتعليم، إلى أن هذه النماذج من المدارس تقدم تعليما متميزا وهناك إقبال كبير من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بها، مؤكدة على أنها تمنح طلابها شهادات دولية مثل البريطانية والبكالوريا والأمريكية.