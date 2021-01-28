سيناريوهات بداية ونهاية الترم الثاني بالجامعات: قد ينتهي في ستبمبر

بدأت الجامعات في الكشف عن إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020ـ2021، المقرر انطلاقها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 20 فبراير المقبل، على أن يبدأ بعدها مباشرة، الفصل الدراسي الثاني بمختلف الكليات للعام الجاري.

وكشفت مصادر أن الدراسة ستكون كما هو متبع منذ العام الجراي بنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد وذلك وفقاً لما أقرته وزارة التعليم العالي

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن الامتحانات ستنطلق بالكليات بعد انتهاء إجازة منتصف العام الجامعي الجاري، لافتا إلى أن الكليات شرعت في الإعلان عن جداول الامتحانات، مشيراً إلى أنها ستستمر لمدة لاتقل عن الشهر لمختلف الفرق الدراسية، على أن يبدأ بعدها مباشرة انطلاق التيرم الثاني وفقاً لمنظومة التعليم الهجين مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

الإعلان عن جداول امتحانات التيرم الثاني

ووجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عمداء الكليات المختلفة بسرعة الانتهاء من الكشف والإعلان عن جداول امتحانات التيرم الأول خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، مشدداً على الانتهاء من إجراء الامتحانات ليتسنى البدء في الدراسة للتيرم الثاني، موضحاً أن امتحانات التيرم الأول ستمتد حتى 27 سبتمبر المقبل.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي و المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس في إنعقاد دائم لمناقشة أي مستجدات تتعلق بالوضع الراهن فيما يتعلق بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن هناك أكثر من سيناريو سيتم مناقشتهم الفترة المقبلة فيما يتعلق بالدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري تتمثل في الآتي :

ـ السيناريو الأول:

بدء الدراسة بعد انتهاء امتحانات التيرم الأول على أن يتم تعديل الخريطة الزمنية للتيرم، وتعويض الجزء المستقطع بمد أسابيع الدراسة للتيرم، على أن ينتهى الفصل الدراسي الثاني بالامتحانات نهاية شهر أغسطس المقبل.

ـ السيناريو الثاني:

عدم المساس بالخريطة الزمنية للتيرم الثاني، والعمل على تكثيف المحاضرات للتيرم وتعديل خريطة الحضور والدراسة أون لاين لجميع الطلاب، بمعنى التوسع في المحاضرات أون لاين.

ـ السيناريو الثالث:

مد الدراسة بالتيرم الثاني أسبوعين دراسيين فقط، مع تأجيل امتحانات العملي بعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت المصادر، أن كل الاحتمالات مطروحة والسيناريوهات محتملة، مشيرة إلى أنها متعلقة بما يتم رصده وتحليله على أرض الواقع والمستجدات المتعلقة بكورونا، مؤكدة أن قرارات التأجيل للامتحانات والتعطيل للدراسة هي قرار دولة وليس قرارا فرديا.

وجدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للجامعات كشف في اجتماعه في أغسطس الماضي عن الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري وجاءت كالآتي:

ـ تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.

ـ تجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتي الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

ـ تبدأ أجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021.

ـ تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021.

ـ تستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021.

ـ تجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.