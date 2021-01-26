في 21 نقطة.. الجامعات تستعد لامتحانات منتصف العام

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة خلال أيام، الكشف عن جداول امتحانات الفضل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، لانطلاقها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وحدد المجلس الأعلى للجامعات عدد من الإجراءات لتنفيذها خلال امتحانات التيرم الأول لمواجهة كورونا فيروس المستجد (كوفيد - 19)، كما يلي:

- إجراء فحص درجة الحرارة لأي شخص قبل الدخول للجامعة، ولن يتم السماح بدخول أي شخص تزيد درجة حرارته عن 37.5 درجة مئوية.

- توجيه من يتم اكتشاف درجة حراراته تزيد عن 37.5 درجة إلى العيادة أو مستشفى الطلبة التابع لجامعته لتوقيع الكشف الطبي عليه.

- إحالة أي طالب تظهر عليه أعراض فيروس كورونا مثل السعال وسيلان الأنف، إلى العيادة أو مستشفى الطلبة، لإجراء الفحوصات.

- التشديد على ارتداء الكمامات طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي.

- تطبيق إجراءات احترازية للدخول والخروج من وإلى الجامعة على دفعات لتجنب الزحام، وتحقيق التباعد الجسدي وأن تكون هناك مسافة مترين في المناطق كثيفة الحركة.

- في حالات الطوارئ كاكتشاف وجود حالات غير مستقرة من المرض بين منتسبي الحرم الجامعي، ويتم التواصل فورا مع المستشفى الجامعي أو الحميات أو الصدر بالمحافظة أو التابعة للجامعة.

- العزل الفوري لأي شخص تظهر عليه أي أعراض كورونا، وإرساله للمستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

- حال اكتشاف حالة إيجابية، يتم تتبع جميع الأشخاص المخالطين للشخص المصاب، وأي شخص أمضى معه المصاب وقتا من 15 دقيقة في نطاق مترين، منذ يوم ظهور الأعراض، أو يوم ظهور نتيجة فحص PCR إيجابية.

- تطبيق الإجراءات المتبعة بعمليات التنظيف والتطهير وفقا لإرشادات وتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العلمية والمجلس الأعلى للجامعات.

- تطهير المناطق والأسطح التي يتم استخدامها بكثرة من قبل الأشخاص، كمقابض الأبواب، والاستراحات وطاولات الطعام ، وأزرار المصاعد، وغيرها من الأمور التي يكثر استخدامها.

- وضع ملصقات إرشادية للإجراءات الاحترازية، كغسل الأيدي وغيرها من إجراءات التعقيم.

الجامعات: التشديد على ارتداء الكمامة أثناء فترة التواجد بالجامعات

- التشديد على تطبيق التهوية الجيدة لجميع المناطق في الجامعة كفتح النوافذ أو وحدات التهوية.

- توفير مخزون من الكمامات والقفازات والمطهرات، وسلات مهملات خاصة لإلقاء المواد المستعملة.

- وضع علامات مرئية واضحة لجميع الطلاب على الأرض للدلالة على تحقيق مسافات التباعد الآمنة.

- تخصيص مسافة لاتقل عن مترين بين كل طالب وطالب في اللجنة.

- تخصيص كرسي أو طاولة لكل طالب أثناء الامتحانات في لجنته، عن ألا يسمح بتبديل الكراسي أو أماكن الجلوس.

- الالتزام بالتطهير والتعقيم الدروي لغرف الكنترول.

- تخفيض عدد المصححين بغرف الكنترولات.

- تخصيص صناديق زجاجية لوضع أوراق الإجابات بها لمدة 48 ساعة بعد انتهاء الامتحانات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية.

- تخفيف عدد الطلاب باللجان إلى الثلث من أعداد الطلاب المقرر لها في السنوات الماضية.

- توفير طبيب بكل منطقة لمجمع اللجان أو الكلية المخصصة للامتحانات.