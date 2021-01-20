تفاصيل 11 وظيفة من «التضامن» لو انت صاحب حرفه وبتدور على شغل

تسبب فيروس كورونا بشكل أو بأخر في إيقاف كثير من أصحاب المهن الحرفية وتعطلهم عن العمل، وهو ما دفع موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الإجتماعي عن طرح عدد من الوظائف يحتاجها سوق العمل والتي تتطلب أصحاب الحرف المختلفة كالنجار والسباك وغيرها.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة تفاصيل الوظائف المتاحة لأصحاب الحرف في مصر اليوم.

وظائف لأصحاب الحرف

صنايعى فايبر

اسم الشركة: إتقان .

مقر العمل: النزهة - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 4-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

وظيفة نجار

اسم الشركة: إتقان .

مقر العمل: النزهة - القاهرة .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 4 -‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

وظيفة حداد ولحام

اسم الشركة: العلمين فلكس لمواد التعبئه والتغليف.

مقر العمل: برج العرب - الاسكندرية.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3 -‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 54 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات «متوسط».

وظيفة مهندس صيانة موبايل

اسم الشركة: فيفو .

مقر العمل: الحادقة - ابشواى - اطسا - الجامعة - الفيوم.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل .

الجنس المطلوب: ذكر .

السن المطلوب: 21 - 35 سنة .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: جيد .

وظيفة فني تبريد ثلاجات

اسم الشركة: راشدين ايجيبت للتجارة.

مقر العمل: سموحة - الاسكندرية.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات «متوسط».

وظيفة فني صيانة كهربائية كنترول / باور

اسم الشركة: اندفكو.

مقر العمل: مدينة السادات - المنوفية.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 28- 35 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فنى لف مواتير

اسم الشركة: كايرو ثري ايه.

مقر العمل: الواحات البحرية - الجيزة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات «متوسط» .

وظيفة استرجي

اسم الشركة: العجمي للصناعات وطلاء المعادن . مقر العمل: شبرا الخيمة - القليوبية.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الوظيفة تناسب: ذوي الإحتياجات الخاصة، الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة.

وظيفة فني تركيب مطابخ

اسم الشركة: مودرن كيتشن.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات «متوسط».

الراتب الأساسي: 3500 - 4500 جنيه.

الحوافز الاضافية: 1000 - 2000 جنيه. وظيفة نجار موبليا واثاث

اسم الشركة: كلورايد مصر.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فني كوتش

اسم الشركة: Confidential.

مقر العمل: مدينة هليوبوليس الجديدة - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3200- 4800 جنيه.