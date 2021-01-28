ضبط مسؤولي قناة يوتيوب تتضمن عبارات خادشة للحياء

أكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة بموقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك - يوتيوب» على شبكة الإنترنت، بثت العديد من مقاطع الفيديو التي تتضمن عبارات ومواد خادشة للحياء، ويتم ذلك عبر قيام مقدمي هذا المحتوى بعقد لقاءات مع شباب وفتيات بالطريق العام، متضمنةً «عبارات تحمل مداورة لفظية فضلاً عن كونها مخبثة أخلاقية شرها أبلغ من المصارحة» وإذاعتها للعامة دون تمييز بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية ومن ثم تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، من تحديد وضبط مسؤولي تلك الصفحة والقائمين على إدارة تلك اللقاءات وهما (طالبان – مقيمان بدائرة قسمي شرطة (الدخيلة – باب شرق) بالإسكندرية) وبحوزتهم ( كاميرا محمل عليها العديد من اللقاءات التي جرى تصويرها وبها عبارات خادشة للحياء – عدد 1 مايك "wireless" – عدد 2 هاتف محمول – مبلغ مالي من حصيلة نشاطهم المؤثم).

بمواجهة المتهم الأول أقر بإنشاء الصفحة المشار إليها بموقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك – يوتيوب» عبر شبكة الإنترنت، وإشرافه عليها بالاشتراك مع المتهم الثاني وشقيقه على النحو المشار إليه، لتحقيق نسب مشاهدة عالية وكذا تحقيق استفادة مادية، وقرر بالحصول على تلك الاستفادة المادية من خلال أحد الأشخاص (محدد).

وبمواجهة المتهم الثاني أقر بمضمون ما قرره المتهم الأول، وأضاف بقيام الأخير وشقيقه بإعداد تلك الحوارات التي تحتوي على عبارات خادشة للحياء العام.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.