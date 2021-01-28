حظك اليوم الخميس 28-1-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج الحمل طاقة كبيرة داخلية من الحب والعشق، ويتميز مواليد البرج بقوة الشخصية فضلا عن سحرها وجاذبيتها، وتستعرض «الوطن» توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين العملي والرومانسي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك ووجهتك المستقبلية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحب يدعمك وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل لاعب كرة القدم البرازيلي رونالدينيو، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.