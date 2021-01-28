حظك اليوم الخميس 28-1-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

تعد شخصية مواليد برج الجوزاء من الشخصيات القليلة التي تتصف بالمرونة، ويتميز مولود الجوزاء بقدرته على التكيف مع مختلف الأوضاع التي يتعرض لها، وتقدم «الوطن» لمواليد برج الجوزاء توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم على الصعيدين المهني والرومانسي، بحسب توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرص متعددة وتدير العقول بلباقتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويمدك اليوم بالشجاعة للقيام بخطوة جريئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.