المصرف المتحد: الوصول لورثة الفائز بـ«شهادة المليونير» كان أمرا مهما

أعرب أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، عن سعادته بالوصول لأسرة المتوفي الفائز بشهادة المليونير، مجدي ناشد مسعد دقلديوس، والذي فاز في سحب شهادة المليونير الذي أُجري أول يناير الجاري.

القاضي: الشهادة مميزة ومتوفرة بفروعنا

وقال «القاضي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الوصول للأسرة كان أمراً مهما، وأن شهادة المليونير هي شهادة مميزة، ويوفرها المصرف وعليها إقبال كبير.

واستشهد «القاضي» في تصريحاته بالآية القرآنية: «يرزق من يشاء بغير حساب»، مؤكداً أن شهادة المليونير استطاعت إسعاد أعداد كثيرة من المواطنين وصل عددهم إلى أكثر من 600 شخص في جميع أنحاء الجمهورية.

المتوفي الفائز اشترى الشهادة بـ100 جنيه قبل 19 سنة

كان المتوفي الفائز قد اشترى شهادة المليونير بـ100 جنيه قبل 19 عاماً، من فرع المصرف في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أملًا في الفوز بالمبلغ المالي الكبير ليحقق حلمه هو وأولاده، وقد جددها المصرف تلقائياً بتاريخ 22 أكتوبر 2017 وتحمل رقم 454، ولم يكن يعلم آنذاك أن صاحب الشهادة قد توفي عام 2008، ليتبين فوزه في أول سحب يجريه المصرف المتحد على الشهادة في يناير الجاري، ليأتي هو على رأس الفائزين الثلاثة.

واتصلت إدارة المصرف به لإبلاغه بفوزه بقيمة الشهادة، وتحديد موعد الاستلام، لكن المفاجأة أنَّ الفائز متوفي منذ أكثر من 13 عاماً، وأن الشهادة ضاعت من الورثة، الذين تواصلوا مع المصرف المتحد، وتم إبلاغهم بضرورة تحرير محضر في قسم الشرطة، وطلب استخراج إعلام وراثة، والتقدم للمصرف بعد ذلك بالمستندين، ليتم صرف قيمة المبلغ 70 ألف جنيه للورثة.

«الراحل» كان أول الفائزين في السحب الذي أجراه المصرف المتحد على شهادة المليونير أول يناير الجاري، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي 32 مرة في العام بإجمالي 4 ملايين جنيه.