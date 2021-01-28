حظك اليوم الخميس 28-1-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مواليد برج الميزان بالاعتدال والاتزان في مختلف الأمور الحياتية، ولديهم قدرة كبيرة على مناورة الآخرين بدبلوماسية شديدة معتمدين استخدام ذكائهم بصورة كبيرة في ذلك، وتستعرض «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج لبرج الميزان، بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

قد تناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر مما يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباب والأصدقاء ومناسب للاحتفال معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.