حظك اليوم الخميس 28-1-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مواليد برج الثور إنهم يعملون بجدية، ولديهم شخصية قوية وصلبة، كما إنه يمتلك قدرا كبيرا من الصبر، وتقدم «الوطن» لمتابعيها حظك اليوم وتوقعات الأبراج الفلكية لمواليد برج الثور على المستوى العملي والعاطفي، بحسب توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس وعليك اليوم أن تهتم بواجباتك ومن المهم أن تحذر التسرع.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الملكة إليزابيث الثانية، ويوافق تاريخ ميلادها 21 أبريل.