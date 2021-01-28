حظك اليوم الخميس 28-1-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يفضل مولود برج العقرب أن يكون دوما في دائرة الاهتمام ومحط أنظار الآخرين، وأن يكون في المقدمة دائما، وتوضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم وتوقعات الأبراج لبرج العقرب من الناحية العملية والعاطفية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين إذا أردت أن تصل للحقيقة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحكم في تمردك على الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة سميرة أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 15 نوفمبر.