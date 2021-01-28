بسمة وهبة: خطأ طبي تسبب في إصابة أحبالي الصوتية.. فيديو

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، عبر «انستجرام»، من خلال فيديو، أن سبب إصابتها في أحبالها الصوتية هو خطأ طبي أثناء جلسة «فيلر وبوتكس».

وقالت الإعلامية خلال الفيديو «منذ شهر وأنا لم أستطع أن أفتح فمي أو أكل جيدا بالصدفة ذهبت لدكتورة في دبي وقالت شلل عضلي، وأعطتني بعض الأدوية وجلسة علاج طبيعي كما نشرتها منذ فترة أثناء تلقي العلاج الطبيعي».

وأضافت بسمة: «لم أشعر بتحسن كل هذه الفترة واضطريت السفر مرة أخرى لها في دبي، وأجرت لي منظارا واكتشفنا أن خطأ طبيا من حقنة في الذقن هو سبب الشلل العضلي في فمي، بالرغم أنني أجريت حقن البوتكس والفيلر في مكان معروف».

وكانت بسمة أعلنت الجمعة الماضية عبر «انستجرام» تلقيها كورسات علاج طبيعي بسبب إصابتها بشد عضلي في الأحبال الصوتية والفك.

وكتبت بسمة: «عمركم شوفتوا علاج طبيعي في الفم أنا ابتلاءاتي أصبحت كوميدية شد عضلي في الأحبال الصوتية والفك، إنشاء الله يخفوا على موعد التصوير لأني محتاجة فكي وأحبالي ولساني بكل قوة، أصل البرنامج محتاج شدة شوية والشدة على الله ادعولي».