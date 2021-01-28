مصرع فتاة وإصابة والدها ووالدتها وشقيقتها بالتسمم من طعام فاسد بسوهاج

لقيت تلميذة مصرعها، فيما أصيب والدها ووالدتها وشقيقتها بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة، بدائرة مركز المراغة، بمحافظة سوهاج، حيث تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى المراغة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد ورود إشارة من مستشفى المراغة المركزي بوصول كل من فرحة ناصر، 13 سنة، تلميذة، جثة هامدة، والدها «ناصر. م. م» 45 سنة عامل، وزوجته «سومة. م. م» 40 سنة ربة منزل، ونجلتهما الطفلة «رحمة»، 7 سنوات تلميذة، ويقيمون بناحية الحريدية دائرة المركز، مصابين بحالة إعياء وقئ، إثر تناول طعام فاسد وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج العام.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وبسؤال المصابين الثاني والثالثة، قررا وفاة الأولى وحدوث إصابتهم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا، ولم يتهما أحد بالتسبب فـي ذلك.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.