تسليم قيمة «شهادة المليونير» لورثة المتوفي الفائز خلال أيام

أكدت مصادر مطلعة بالمصرف المتحد، أن أسرة المتوفي مجدي ناشد عميل المصرف المتحد الفائز بجائزة شهادة المليونير، حررت محضر في قسم الشرطة التابعين له بفقدان الشهادة، وأوشكت على الانتهاء من عمل إعلام الوراثة تمهيدا لاستلام الجائزة.

وقالت المصادر الـ«الوطن»، إن تسليم الجائزة لورثة الراحل، سيتم بمجرد حصول البنك على كل الأوراق المطلوبة، وإنهاء الإجراءات المطلوبة المتعلقة بالأسرة.

الفائز بالشهاة متوفي منذ 12 عاما

وأوضحت أن الفائز بالشهادة قام بشرائها منذ 19 عاما، من فرع ميت غمر محافظة الدقهلية، وتم الإعلان عن فوزة بالشهادة في سحب يناير 2021، وعندد التواصل مع أسرته أخبروا البنك بأن العميل توفي منذ 12 عاما، وبالتحديد في عام 2008، واشترى تلك الشهادة قبل وفاته بحوالي 8 سنوات تقريبا.

وأطلق المصرف المتحد الشهادة بالسوق المصري في عام 2001، وهي شهادة اسمية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا وتدخل في 32 سحب على مدار العام على إجمالي جوائز بـ 4 مليون جنيه، تقسم كالتالي: 100 ألف جنية 10 مرات سنويا، و50 ألف جنية 20 مرة سنويا، والجائزة الكبرى مليون جنيه في سحب شهر يناير وشهر يوليو من كل عام.