بسمة وهبة عن إصابتها بـ«شلل عضلي»: حقنة خاطئة أثناء عملية تجميل بوجهي

بعد أيام من المعاناة والآلام بسبب «الشلل العضلي» في وجهها والسفر للعلاج بالخارج، كشفت الإعلامية بسمة وهبة، أن ما أصابها كان نتيجة خطأ طبي خلال إجراءها عملية تجميل، وذلك حسب ما أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت بسمة وهبة، فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، تتحدث من خلاله عن ماتعرضت له خلال الفترة الماضية بعد إصابتها بـ«شلل عضلي» منعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي وعدم تناول الطعام والشراب وعدم قدرتها على الحديث من شدة الآلام لمدة تقرب من شهر، وقولها «عمري ماتخيلت إني أتعرض للإصابة بسبب جهل طبي».

عملية تجميل بوتكس وفيللر في الوجه

وأضافت بسمة وهبة «من شهر كنت تعبانة ومش عارفة أكل ولا أشرب ولا أفتح فمي، وكنت في دبي مع طبيبة كبيرة اكتشفت إصابتي بشلل عضلي ولم نعرف السبب، وسألتني عن الضغوط التي أتعرض لها والضغوط التي تواجهني، وأعطتني أدوية وطلبت علاج طبيعي، ولكن برضه لم أتحسن».

وتابعت: عملت منظار تاني، والدكتورة كانت مستغربة حالتي، خصوصًا وأنا عملت لنفسي روشتة مخصوصة والابتعاد عن كل مايضايقني، وبضحك وبس وبحب التحدي وأكون محاربة، وأخيرًا افتكرت إن أنا عملت بوتكس وفيللر من شهر، خدت حقنة دخلت في الأحبال الصوتية بوظت لي الدنيا.

شهر من المعاناة وعدم تناول الطعام

واستطردت بسمة وهبة «مش هقول على المكان لأنه محترم، وأنا لم أسترخص عشان يحصل كده بالعكس يعني، ولكن ممكن تكون غلطة في حالة عندهم، بس بقولهم اتقوا الله فينا وكونوا حريصين معانا».

واختتمت كلامها بقولها «حُب الحياة بيخلينا نتغلب على مشاكلنا الصحية والمرضية، وحبيت أحذركم إنتوا بتتعاملوا مع مين».