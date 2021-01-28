«التعليم»: انخفاض إصابات كورونا مؤشر لعودة الطلاب للمدارس 21 فبراير

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن انخفاض معدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، طبقا للبيانات الرسمية من وزارة الصحة، مؤشر كبير لعودة الطلاب للمدارس يوم الأحد 21 فبراير المقبل، لبدء الفصل الدراسي الثاني، وامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تم تأجيلها خلال الشهر الجاري بسبب ذروة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق من أجل نجاح العام الدراسي الحالي 2020-2021، تحت أي ظرف، وتقديم كل الحماية والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمدارس والإدارات التعليمية من أي مكروه.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع بصفة دورية كل ما يستجد عن كورونا، لوضع خططها الإستراتيجية لتسيير الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي مثلما حدث في الفصل الدراسي الأول خلال هذا العام، موضحا أن هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها في المدارس حال إعلان القرار النهائي بعودة الطلاب للمدارس، تعتمد على تعقيم محيط المدارس وفناء المدارس والفصول الدراسية وتعقيم المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب وتطهير دورات المياه، منوها إلى أن أعمال التعقيم ستتم بشكل يومي قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي.

وأوضح المصدر، بأنه لن يتم الإعلان عن أي تفاصيل تخص امتحانات النقل لجميع مراحل التعليم والشهادة الإعدادية وآليات عقدها في الوقت الراهن، منوها إلى أن فكرة إلغاء الدراسة غير مطروحة على الإطلاق بسبب كورونا، مؤكدا أن جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية استعدت لعقد الامتحانات بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي بعد 20 فبراير المقبل.

«الثانوية» في يونيو إلكترونيا

وأضاف المصدر، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في يونيو المقبل، إلكترونيا لأول مرة، كما سيتم تصحيح أوراق الإجابات إلكترونيا أيضا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والهدف من ذلك حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها، منوها إلى أن الوزارة ستعمل على مواجهة الغش إلكتروني بشكل صارم هذا العام بعد تغيير نظام وشكل الامتحانات.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن عن إعلان تفاصيل عقد الامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 14 فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه لا توجد نيه لإلغاء الامتحانات أو تأجيلها تحت أي ظرف، مطالبا جموع الطلاب بمختلف مراحل التعليم بالمذاكرة والاستعداد للامتحانات.