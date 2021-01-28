أسعار الذهب اليوم الخميس 28 يناير 2021: تراجع 3 جنيهات

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 28 يناير 2021، تراجعا سعريا بقيمة 3 جنيهات، عقب تذبذب سعري أمس الأربعاء، في أسواق المال.

وسجل عيار 24 نحو 928 جنيها، مقابل 931 جنيها أمس، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 812 جنيها، وبلغ عيار 18 نحو 696 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و500 جنيه.

وقال الدكتور واصفى واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن تراجع الذهب اليوم الخميس غير مقلق ولكنه طبيعي وهو في الحدود الآمنة.

وأرجع أسباب تذبذب أسعار الذهب في البورصات العالمية إلى الاضطراب والقلق من جانب المستثمرين في المعدن النفيس لا زالت قائمة، وخاصة الحزم التحفيزية الأمريكية والتي تقدر بـ2 تريليون دولار ومدى جديتها، وإغلاق عدد من الخطوط الجوية، وتذبذب سعر الدولار.