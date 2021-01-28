انخفاض 5 درجات عن الأيام الماضية.. طقس اليوم يصل حد الصقيع بكل مكان

أعلنت الهيئة العامة للأرصلد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 28 يناير، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، وتنخفض درجات الحرارة عن الأيام الماضية 5 درجات تقريبا.

وأضاف الخبراء أنه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتعرض شمال البلاد لمنخفض جوي، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 17 09

الإسكندرية 16 10

وادي النطرون 16 10

طنطا 17 09

شبين الكوم 17 10

دمنهور 16 10

بلطيم 16 11

مطروح 16 11

السلوم 15 10

سيوة 17 05

بورسعيد 18 11

دمياط 17 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 09

الإسماعيلية 17 09

السويس 17 09

العريش 18 10

رفح 17 09

رأس سدر 17 10

نخل 16 03

نويبع 20 15

طابا 20 12

كاترين 15 04

الطور 17 11

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 22 12

مرسى علم 22 13

الفيوم 17 08

بني سويف 17 07

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 19 07

قنا 21 07

الأقصر 22 08

أسوان 23 08

إدفو 23 08

أبوسمبل 23 09

الوادي الجديد 21 03

شلاتين 25 16

أبورماد 25 16

حلايب 23 17

رأس حدربة 23 17