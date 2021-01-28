سانتوس الإسماعيلاوي بعد تحقيقه «ريكورد جينيس»: أنا حقي مهدور

لم توقفه إصابات الملاعب أو تدفعه لنسيان حلمه بالوصول إلى مكانة عالمية بدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والبقاء فيها بأرقام جديدة، فواصل طريقه لكسر الرقم الذي حققه منذ عدة أعوام.

يخرج عبد المنعم صبري أو "سانتوس" كما اشتهر بين أصدقائه وأهالي الإسماعيلية بكرته إلي الشارع، يمارس هوايته المفضلة بلعب كرة القدم واحترف لعبة "الفري ستايل فوتبول".

حقق سانتوس إنجازاً، إلا أن عدم الاهتمام الرسمي به دفعه للبحث عن فرصة للسفر خارج مصر للبحث عن تحقيق طموحه.

يقول سانتوس "اللي حققته ده لوكان في أي بلد أجنبي أو أي بلد عربي كان زماني في حتة تانية خالص لكن أنا هنا مهدور حقي".

رفض سانتوس الجنسية السويدية حباً في بلده للعمل علي تحقيق حلمه داخل مصر وكسر الرقم القياسي ودخول موسوعة جينيس باسم مصر، إلا أنه لم يكد أحد يد العون لبحيب قوله.

يتابع " أنا بحب بلدي طبعا وعايش فيها لكن أنا ما أخدتش حقي لاني حققت حاجة ماحدش حققها وكمان بجهز لكسر الرقم ده وتحقيق رقم قياسي جديد".

سانتوس الذي يبلغ عمره 27 سنه، مواليد في محافظة الإسماعيلية لعائلة كروية حفيداً للكابتن رضا نجم النادي الإسماعيلي، ولعب في النادي الإسماعيلي إلى أن تعرض لعدة إصابات أوقفته عن ممارسة الكرة بشكل طبيعي.

يقول "حققت الرقم القياسي في 2015 بتحقيق 4010 تنطيقة خلال ساعة بكرتين وده كان رقم جديد علي الموسوعة لم يحققه أحد قبلي ومازال باسمي إلى الآن".

اختار سانتوس اللعبة بعدما وجد فيها شغفه، بسبب حبه لها وابتعاده عن ممارسة لعبة كرة القدم بشكل طبيعي.

يجهز سانتوس لكسر الرقم الذي حققه في صيف 2021 مشيرا إلى أن نشأته في الإسماعيلية وفي عائلة كروية أثر فيه بشكل كبير، قائلًا "انا حفيد الكابتن رضا أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ مصر في الستينيات".

وعن الصعوبات التي تواجهه قال سانتوس "الصعوبات اللي بتقابلني أن مفيش حد شاركني حلمي مفيش راعي يساعدني أقدر أكمل الحلم اللي بحققه بشتغل لوحدي وبشتغل علي نفسي لوحدي وقدرت أحقق حاجة وإنجاز أنا الوحيد في العالم اللي حققه".

وطالب سانتوس وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الإهتمام بالألعاب الفردية خاصة وأنه مهدرة حقها على مدار السنوات الماضية.

وقال: إن لعبة الفري استايل فوتبول ليس لها اتحاد رسمي، متابعا "لو اللعبة لها اتحاد رسمي سيتم تنظيم مسابقات لها، وسيكون هناك رعاه مما سيحقق مكاسب مادية ستعود علي اللاعبين بالطبع.

يحلم سانتوس بوجود أكثر من لاعب وانتشار للعبة سواء في مصر أو الإسماعيلية الا أن عدم وجود مصدر للدخل، أو مسابقات لها تسبب في عزوف الكثير من الموهوبين وانشغالهم بحياتهم اليومية.