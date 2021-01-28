القوى العاملة تعيّن 2078 شابا بينهم 17 من ذوي القدرات

عيّنت مديرية القوى العاملة بالمنوفية، 2078 شابا، بينهم 17 من ذوي القدرات، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5654 شابا باحثا عن العمل، حسب ما قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وقال سعفان إنّ مديرية المنوفية ممثلة في إدارة العمالة غير المنتظمة، صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 66 ألفا و500 جنيه لـ15 عاملان منها 10 آلاف جنيه منح مولود لـ5 عمال، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، و4 منحة وفاة بمبلغ 40 ألف جنيه، كما تم صرف منح رعاية صحية لـ3 عمال بمبلغ 7500 جنيه.

وأوضح علي حامد الزقم، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضي، أنّ المديرية استخرجت 2250 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، جرى التفتيش على 947 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 157 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، جرى التفتيش على 358 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 128 محضرا للمنشآت المخالفة.

وأوضح وكيل المديرية أنّه جرى عقد 4 ندوات توعية في مجال السلامة والصحة المهنية، فضلا عن 23 ندوة في مجال تنظيم الأسرة، والمفاوضة والإدمان، والحوار المجتمعي والمرأة والطفل.