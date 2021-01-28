ضبط 4336 مخالفة مرورية خلال حملات على الطرق والمحاور

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط (4336) مخالفة مرورية متنوعة، بينها: (1785) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (140) مخالفة السير دون تراخيص، (21) مخالفة موقف عشوائي، (24) مخالفة شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.