شروط الحصول على قرض السيارة بعد خفض قيمة الفائدة

اتخذ البنك الأهلي المصري، قرارا بتخفيض نسبة الفائدة 1% على قروض السيارات الملاكي الجديدة، وذلك بعد خفضها على شهادة الادخار البلاتينية رغم قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة.

وبلغ سعر الفائدة على قروض السيارات بعد الخفض من 17% إلى 18% بعد أن كان 18% إلى 19% في السابق.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن» شروط الحصول على قرض السيارة والإجراءات المطلوبة:

شروط الحصول على قرض السيارة من البنك الأهلي بعد تخفيض نسبة الفائدة

ويشترط البنك الأهلي على الراغبين في شراء سيارة بتمويل بنكي توافر الشروط الأتية من أجل احقيتهم بالحصول على قرض السيارة:

أولًا: شروط التقديم

1- يجب ألا يقل سن العميل عند التقدم للحصول على القرض عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا.

2- يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

1- بطاقة رقم قومي بشرط أن تكون سارية.

2- إيصال مرافق حديث «غاز أو مياه أو كهرباء».

3- أصل عرض سعر السيارة

4- خطاب موجة للبنك من جهة العمل «للموظفين»

الشروط بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة

سجل التجاري حديث

يجب أن تكون البطاقة الضريبية سارية

كشف حساب بنكي لمدة 12 شهرًا

ويأتي قرار البنك الأهلي المصري بتقديم قروض السيارات الملاكي الجديدة، بهدف جذب المزيد من العملاء وتحقيق مبيعات كبيرة للقروض، وذلك بتمويل بنكي يصل إلى 100% من قيمة السيارة.

كما وجه البنك تعليمات إلى جميع فروعه بخفض الفائدة على قروض التجزئة المصرفية بما يحفز على زيادة معدلات الاقتراض، وتقليل تكلفة عبء الفائدة على العملاء.

ويقدم البنك الأهلي المصري العديد من القروض لعملائه فهناك قروض التجزئة الشخصية كالقروض الشخصية، والسيارات، والتمويل العقاري مع مراعاة مناسبتها مع كل عملاء البنك من الموظفين في القطاع العام أو الخاص، أو أصحاب المهن الحرة.