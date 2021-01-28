رسميا.. البنوك تبدأ فتح حسابات للشباب من عمر 16 سنة

بدأت البنوك العاملة في السوق المحلي طرح، أولى منتجات الشباب من سن 16 إلى سن 21 سنة، بعد توجيهات البنك المركزى بقيادة طارق عامر، بفتح حسابات بنكيلة لهذه الفئة دون موافقة ولي الأمر.

وأعلن أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، طرح باقة من الحلول المالية المبتكرة تستهدف الشباب، كذلك كشف النقاب عن خطة طموحة للمصرف المتحد لزيادة قاعدة الشمول المالي بجميع الحافظات، وذلك تماشيا مع قرار البنك المركزي الأخير بضم الفئات العمرية من 16 إلى 21 سنة وإمكانية فتح حسابات من خلال البطاقة الشخصية فقط.

وقال القاضي إن الخطة تشمل حملات إعلامية وتسويقية للشباب في جميع محافظات الجمهورية من خلال 65 فرع للمصرف المتحد، وبتركيز أكثر على محافظات المثلث الذهبي ومحور التنمية، كذلك الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة ومؤسسات التعليم الفني.

منتجات وحلول مالية تناسب فئات الشباب

وتابع أن المصرف المتحد يعكف حاليا على ابتكار حزمة من الحلول المالية التي تستهدف فئة الشباب من 16 إلى 21 سنة، تناسب طموحاتهم وتطلعاتهم.

وأكمل: يستطيع الشباب من خلالها فتح حساب باسمائهم والتعامل الرقمي علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع بمنتهى الحرية والآمان، وذلك من خلال امتلاكهم كل الآليات اللازمة للتعاملات المالية من بطاقات وخدمات (بنك على الخط) الرقمية التي تتضمن الإنترنت البنكي والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية، فضلا على سلسلة من المميزات التي تؤهل الشباب لريادة الأعمال في المستقبل.

وأشار القاضي إلى أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أوضح أن 45% من سكان مصر أقل من 25 سنة و1.3% أعلى من 75 سنة، مما أعطى دفعة قوية إلى القيادة السياسية والبنك المركزي المصري لاستهداف هذه الفئات بقوة وغرز الثقافة المالية ضمن سلوكياتها وعاداتها المالية، كخطوة كبيرة في التحول لمجتمع غير نقدي.

وأكد أن البنية التحتية للبنوك المصرية مؤهلة بشكل كبير وآمن لمراقبة عملية تلقي تحويلات الأموال وتتبع عمليات الشراء عبر الإنترنت.