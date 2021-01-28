«القومي للسينما» تنتهي من تصوير ثاني أعمالها «البطاطا» دعما للشباب

بناء على توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم لدعم الشباب السينمائيين، انتهت مجموعة عمل دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي من تصوير ثاني أعمالها الفيلم القصير «البطاطا» خلال شهر يناير.

وفيلم «Potato» أو «البطاطا» قصة وإخراج: محمد البدري، سيناريو وحوار: مروة مصطفى، مدير تصوير محمود علي يوسف، مهندس ديكور عمر خالد، والفيلم من بطولة الفنانة القديرة لبنى ونس والفنان مختار رجب، الفنان كريم عبدالعليم والطفلة: سارة - والفنانة يمنى النجار.

وتدور قصة الفيلم حول «لوحة تنطق بما فيها» آكلو البطاطا، هي لوحة لـ فان جوخ رسمت وظهرت للعالم عام 1885، ومنذ ذلك الوقت وهي - مثلها مثل أي لوحة فنية - تعرض لنا شكل فني أو حدوتة معينة حتى جاءت اللحظة التي قررت اللوحة أن تنطق فتبوح لنا بأسرارها وخباياها.

يذكر أن مجموعة عمل سينما الشباب بالمركز القومي للسينما تقدم كل أشكال الدعم اللوجستي لإنجاز الفيلم السينمائي ويديرها الناقد السينمائي أحمد عسر وعضوية لجنة القراءة الدكتورة ثناء هاشم أستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما والناقد السينمائي السينمائي أحمد النبوي.

وتهدف إلى إعطاء الفرصة للشباب السينمائين لتفريغ طاقتهم الإبداعية والعمل على تطويرها من خلال تقديم التوجيهات والتقويم على أيدي متخصصين من كوادر المركز القومي للسينما وأيضا مساعدة الشباب بالمساهمات اللوجيستية التي سوف يوفرها المركز من معدات تصوير كاملة ووحده مونتاج وأماكن تصوير وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب.

وقد قال السيناريست محمد الباسوسي في وقت سابق إن المركز يسعى دائما للاهتمام بالشباب السينمائين وأن هناك الكثير ممن يحتاجون هذا الدعم وهذا ما سوف تقدمه مؤسسة السينما في مصر متمثلة في المركز القومي للسينما وهذا حقهم الذي نسعى لتوفيره من خلال رؤيه وإستراتيجية فنية جديدة تسعى نحو التطوير.