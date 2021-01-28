نجل شعبان عبدالرحيم عن مطالبة منار اللبنانية بفيلا والده: «مبقاش عندنا غير شقة»

استنكر عصام عبدالرحيم، نجل المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، مطالبة المطربة اللبنانيه منار حمزة بحقها في إرثها بعد إعلانها أن «شعبولا» قد أوصى بتملكيها فيلا خاصة به قبل وفاته.

«هتجوز لبنانية»

وقال عصام لـ«الوطن»: ما أثارته منار حمزة ليس له أساس من الصحة، إذ أن علاقتها بوالدي بدأت منذ أن تعاونا سويا في كليب غنائي يحمل عنوان «هتجوز لبنانية»، ومن ذلك الحين ربطتهما علاقة صداقة قوية، وكان والدي يعتبرها مثل ابنته.

وأضاف: عندما كانت تأتي هي وأسرتها إلي مصر كنا نستقبلهم استقبالاً جيداً، والعكس عندما كنا نسافر لبنان كنا نجد ترحيباً كبيراً منهم هناك.

وتابع: كلي ثقة أن والدي رحمة الله عليه لم يوصي بذلك، لأنه لن يكتب لها فيلا دون علمنا، وإذا كان لديها ورق ومستندات يثبت صحة كلامها فلن أتردد في تنفيذه احتراماً لرغبة ووصية أبي.

وواصل نجل شعبان عبدالرحيم حديثه قائلاً: «لا أعلم بأي وجه تطلب الفنانة اللبنانيه حقها في الميراث، فوالدي كنا دائما نُلح عليه في طلب الزواج بعد وفاة والدتي فكان يرفض، وكان رده (عمري ما خونت امك وهي عايشة.. هخونها وهي ميتة؟) وهو ما يؤكد عدم زواجه وإلا لكان أخبرنا بهذه المسألة».

تقسيم الميراث

واستطرد في حديثه قائلاً: الفيلا التي تطالب بها منار قمنا بالتنازل عنها لشقيقنا الأصغر «عدوية» وقت تقسيم الميراث، ولكن أعود وأكرر أنه لو هناك ما يثبت كلام هذه الفنانة رسميا فلن أتردد في تنفيذه، وذلك رغم يقيني إن شعبان عبد الرحيم عمره ما يعمل كده، ومش فاضل بعد تقسيم الميراث سوي شقتنا، لو هي محتجاها تأخدها.. ده أنا أفرح لو ظهر ليا أخت لبنانية».