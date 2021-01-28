1000بطانية و700حقيبة وقاية لدعم المتضررين من كورونا بجنوب سيناء

انطلقت المرحلة الثانية من مبادرة "حماية" لدعم المتضررين من فيروس كورونا بمحافظة جنوب سيناء، برعاية مؤسسات وجمعيات خيرية تحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وقال زيدان عبد الغفار، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى خلال المرحلة الثانية من مبادرة "حماية" توزيع 700 حقيبة وقاية على متضرري فيروس كورونا من عمال النظافة بكافة مدن المحافظة، وتتضمن كل حقيبة على كحول وكمامات، ومطهرات، إضافة إلى توزيع ألف بطانية على المواطنين داخل التجمعات البدوية.

وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي في تصريح له اليوم الخميس، أن المرحلة الثانية من مبادرة "حماية" تدعم الشرائح الأكثر تضررًا من انتشار فيروس كورونا بالشراكة مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وتستهدف المحافظات الحدودية خاصة القرى والوديان والتجمعات البدوية داخل العمق الإستراتيجي وبالأخص مدينة سانت كاترين والوديان التابعة لها، لكونها أكثر المناطق برودة في مصر خلال فصل الشتاء، وتأكيدًا على وصول خدمات المجتمع المدني لهم.

وأكد عبد الغفار أنه جرى وضع خطة توزيع للحقائب الوقائية على جميع عمال النظافة بداية من مدينة رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وسانت كاترين، وسوف يستمر التوزيع حتى نصل إلي طور سيناء.

وأشار مدير مديرية التضامن، إلى أنه جرى توزيع عدد من البطاطين وحقائب الوقاية من فيروس كورونا على المواطنين بمدينة سانت كاترين وبعض الوديان والتجمعات البدوية التابعة لها، مثل الملقاة، والرصيص، وابوسيلة، والراحة، والسعال، والمرة، والاسباعية، للمرة التانية على التوالى خلال شهرين وتقديم بعض الهدايا وأعلام مصر للأطفال في وجود وعدد من المسؤلين عن القوافل الخيرية، وذلك تحت إشراف صلاح نصر مدير الإدارة الاجتماعية بالمدينة .