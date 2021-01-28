من «الصحة» للمواطنين: الزموا منازلكم إذا شعرتم بهذه الأعراض

يشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر انخفاضا ملحوظا في أعداد مصابي الفيروس، وتحرص وزارة الصحة والسكان للحفاظ على الاستمرارية في انخفاض أعداد الإصابات وتقدم بشكل يومي روشتة علاجية للمواطنين بسيطة لتنفيذها لتجنب الإصابة بخطر الفيروس.

ضيق التنفس والسعال والكحة

ووجهت الوزارة في منشور توعوى لها رسالة للمواطنين تحذر فيها من ظهور الأعراض التنفسية والخروج من المنزل، وقالت الوزارة للمواطنين: «إذا شعرت بأعراض تنفسية التزم بالبقاء في المنزل وساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا».

وتابعت الوزارة من خلال مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي أن الأعراض التنفسية تتمثل في «ضيق التنفس أو السعال أو العطس».

«الصحة» تحدد أعراض فيروس كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان أعراض فيروس كورونا والتي تمثلت وفقا للوزارة في «الرشح والكحة وفقدان حاستي الشم والتذوق والشعور بآلام في الجسم وإسهال أو قئ وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس وكذلك الصداع الشديد.

وقالت الوزارة إنه طبقا لما نصت عليه توصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا جيدا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجيمع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات الازمة للوقاية من فيروس كورونا أو أي من الفيروسات المعدية الأخرى.

خروج 432 متعافي من فيروس كورونا

وخصصت وزارة الصحة عددا من وسائل التواصل المختلفة لتلقي كل استفسارات المواطنين بشأن مستجدات فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المزود بأكثر من لغة لإطلاع المواطنين على كل ما يتعلق بالفيروس، وخط ساخن 105 والذي تم تزويده بـ800 مقعد للرد على كل الأسئلة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم.