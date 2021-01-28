حبس عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

تمكنت مباحث المخدرات بالقليوبية، من القبض على عاطليّن أثناء قيامهما ببيع المخدرات بمدينة طوخ، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة، التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيق وتحريز المضبوطات.

كانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، بقيام عاطلين بترويج المخدرات وبيعها للمتعاطين في وضح النهار، بقريتي مشتهر وبلتان التابعين لمركز طوخ.

وبناء على ذلك، كلف العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، بسرعة القبض على المتهمين وتحديد هويتهم، وتم تشكيل فريق بحث قاده المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ ، والذي تمكن من القبض على المتهمين وهم «م ر م» 20 سنة، عاطل، من قرية مشتهر، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، زنة 750 جرامًا، ومبلغ مالي 205 جنيهات وهاتف محمول، و«ص ع ع»، 20 سنة، عاطل، من قرية بلتان وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس، زنة حوالي 350 جرامًا، ومبلغ مالي 65 جنيهًا وهاتف محمول.

في وقت سابق أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس عاطلين بشبين القناطر لاتهامهما بالاتجار بالمخدرات، وضبهم وبحوزتهما كيلو شادو وهيروين، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة فتولت التحقيق.

وأمرت النيابة بإشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات شمال بنها بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا.

كما تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء حاتم حداد إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، يفيد القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين والشاد.

وتمكن المقدم محمد فتحى رئيس مباحث شبين القناطر من ضبط المتهمين وهما «م.ج.ع» 42 سنة، عاطل، ومقيم عزبة الشقرى دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الشادو زنة حوالي 600 جرام، ومبلغ مالي 130 جنيهًا وهاتفًا محمول و«و.م.ن» 29 سنة عاطل، ومقيم كفر شبين دائرة المركز، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 350 جرام ومبلغ مالي 110 جنيهات وهاتف محمول وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما للنيابة وقاضي المعارضات الذي جدد حبسهما.