محافظ أسيوط: السيسي وجه بدخول 149 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة استفادت من مبادرة حياة كريمة بشكل كبير، حيث إن هناك مرحلة أولى تشمل 60 قرية، بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، وتم تنفيذها في 2020، ومرحلة ثانية وتشمل 90 قرية بإجمالي 2.3 مليار جنيه، وهي التي يتم تنفيذها حاليا في 2021.

الخدمات المنفذة في القرى

وأضاف «سعد» في مداخلة مع برنامج «ستوديو» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الخميس، أن المرحلتين تشملان كل القطاعات الخدمية، سواء الصرف الصحي، أو إنشاء محطات للصرف الصحي، أو توصيل المياه إلى المنازل، أو إنشاء محطات للمياه، ورصف الطرق، وبناء المدارس، والوحدات الصحية.

توجيهات جديدة من السيسي

وتابع محافظ أسيوط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بدخول 7 مراكز في المحافظة داخل المبادرة، بتكلفة إجمالية مبدئية تتجاوز 7 مليارات جنيه، يضمون نحو 149 قرية، ومن ضمن أهداف المبادرة أيضا تشغيل العمالة الموجودة في نفس المنطقة، حيث تم إسناد هذه الأعمال إلى وزارة الإسكان، وبدأوا بالفعل في مركز ومدينة ساحل سليم، ومراكز أخرى.

إنشاء مجمع للخدمات في كل قرية

ولفت محافظ أسيوط إلى أن هذه القرى سيتم إنشاء مجمع للخدمات بها، يتلاءم مع طبيعة القرية، ويختص بالتأمينات والحماية المدنية، والإسعاف، ويشمل كل الخدمات التي تقدم للمواطنين، مشددا على أن التوجيه الرئاسي هو التطوير الكامل للقرية، إضافة إلى عمل مشروعات تخدم طبيعة القرية مثل المشروعات الزراعية في هذه القرى التي تسهم في تحسين حياة المواطنين.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتوسيع نطاق مشروع «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في 50 مركزا ومدينة، يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه.