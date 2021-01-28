مبادرة «حياة كريمة»: 3 مستويات من الخدمات ستغير وجه الريف بالكامل

قال الدكتور ولاء عبدالكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن المرحلة الجديدة للمبادرة طموحة للغاية، ومبنية على نجاحات المرحلة الأولى في 375 قرية، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت بتطوير الريف المصري بالكامل، من خلال برنامج طموح لتطوير القرى، ينفذ على مدار 3 سنوات، ويستهدف 58% من السكان، ويستفيد منه أكثر من 4500 قرية، بموازنة غير مسبوقة 515 مليار جنيه.

المرحلة الثانية ستغير وجه الريف بشكل كامل

وأضاف «عبدالكريم» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن المرحلة الثانية ستغير مجه الريف بشكل كامل، وتوفر الخدمات سواء بالبنية الأساسية من مياه وصرف صحي وطرق وغاز طبيعي، أو التنمية الاجتماعية مثل التعليم والصحة والخدمات الشبابية، إضافة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، والجوانب التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

استكمال تغطية الصرف الصحي ليصل 100%

وأشار مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إلى أنه يوجد 3 مستويات من الخدمات المقدمة للقرى بالمبادرة، وهي توفير الخدمات المحروم منها الريف، مثل معدلات التغطية بالصرف الصحي، التي وصلت لـ 30%، وتستكتمل لتصل لـ100%، إضافة لتحسين خدمات مياه الشرب، والغاز الطبيعي وشبكات الاتصالات، بجانب الخدمات الاجتماعية التي تساهم في بناء الإنسان المصري، مثل التعليم والصحة.

مجمع للمصالح في كل وحدة محلية قروية

ولفت الدكتور ولاء عبدالكريم، إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء نوع من المباني متعددة الاستخدام، بحيث يوجد مجمع للمصالح في كل وحدة محلية قروية، يضم كل الخدمات التي يحتاجها الأهالي، مثل مكتبي البريد والتموين، والسجل المدني، والوحدتين البيطرية والمحلية، لسهولة الوصول إليها، وتحويلها رقميا، وتقديم الخدمات من خلال الوسائط، كما أن هذه المشروعات ستخلق ملايين من فرص العمل خلال مرحلة الإنشاء، وتحمل فرص جيدة جدا للمستثمرين الصغار في مجال المقاولات، وقطاع الصناعة.