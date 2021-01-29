حظك اليوم الجمعة 29-1-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور يعشق الطعام الدسم وأجواء الرفاهيّة والراحة، وهو محب للطبيعة والأشجار والمناظر الخلّابة، ولا يمانع أن يقضي أغلب أوقاته فيها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. حاول أن تهدأ ولا تبخل بمجهودك على عملك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تجد اليوم أن بداخلك شكوك تشغلك.. انتبه كي لا تثير مشاكل دقيقة مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان شريف منير، ويوافق تاريخ ميلاده 14 مايو.