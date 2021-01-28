جمعية الكومبارس عن الفنانة المشردة: «منعرفهاش ومش عضوة عندنا»

أكد الريجيسير إبراهيم عمران رئيس جمعية «الكومبارس والأدوار الثانوية»، إنّ الممثلة مروة محمد، والمُشردة في الشارع حاليًا، ليست عضوة في الجمعية أو حتى نقابة المهن التمثيلية، قائلًا: «منعرفهاش ومش عضوة عندنا».

وقال إبراهيم عمران، لـ«الوطن»، إنّه لم يجمعه بالممثلة مروة محمد أي موقف قط، ولم يسمع عنها من الأساس، وليس لديه طريقة بشأن الوصول لها ومساعدتها، متابعًا: «أنا بقالي 45 سنة في الوسط الفني وأقدم ريجيسير في مصر ومعرفش حاجة عنها».

أسرة مروة محمد

كانت نقابة المهن التمثيلية، نفت صلتها بالمُمثلة مروة محمد، لا سيما أنها ليست مُقيدة في كشوف النقابة ولم يجمعهما أي تعامل، إذ قال الفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلة، في تصريح لـ«الوطن»: «لديها أسرة وهي التي ترفض العودة إليهم، وبالتالي لا نستطيع أن نقدم لها شيئًا، بخلاف أن الكومبارس غير تابعين لنقابة الممثلين بالمرة، وهناك جهة أخرى مسؤولة عنهم».

مسلسل عائلة الحاج متولي

يشار إلى أن المُمثلة مروة محمد، شاركت في عدد من المسلسلات، كـ«كومبارس»، والذي عُرض في نوفمبر عام 2001، أي قبل نحو 20 عامًا، وتدور أحداثه حول «متولي» وهو رجل يبدأ حياته من الصفر، حيث يعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيرًا، وبعد وفاة التاجر يتزوج متولي من أرملته وينجب منها، لتتوفى هي، ويدير هو الثروة كلها، حتى يصبح من أكبر التجار في المنطقة، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى.

ومسلسل «عائلة الحاج متولي» من بطولة نور الشريف، وماجدة زكي، وفادية عبد الغني، غادة عبد الرازق، وسمية الخشاب، ومونيا، ومصطفى شعبان، وعايدة رياض، وإنعام سالوسة، وميمي جمال، ورجاء الجداوي، ورانيا يوسف، ونورهان، وسامي مغاوري، وفاروق فلوكس وأمل إبراهيم، وهو من تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النقلي.