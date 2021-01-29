مركز الإسماعيلية الطبي يدخل التأمين الصحي الشامل خلال أيام
الوزيرة: أكثر من مليون شخص سجل بالمنظومة.. والسبكي: وعي المواطن السبب
كتب:
عمرو الورواري
06:46 ص | الجمعة 29 يناير 2021
مجمع الإسماعيلية الطبي
عامان تقريبا مرا على أعمال تطوير مستشفى الإسماعيلية العام، وتحويله إلى مركز طبي متكامل تمهيدا لتحويله إلى مركز رئيسي يبدأ العمل به ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل.
أعمال يجري وضع اللمسات الأخيرة لها خلال الأيام المقبلة ومتابعات وزيارات مستمرة من مسؤولين على رأسهم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.
بحسب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال الزيارة التي تمت أول أمس، فإن الإسماعيلية ستشهد خلال الأيام المقبلة انطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، من خلال 3 مستشفيات على رأسها مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو، ومستشفى أبو خليفة للطوارئ، ومجمع الإسماعيلية المكان الأبرز والأقرب لجميع مواطني المدينة فضلا عن استخدام أبو خليفة كمستشفى العزل الصحي لعلاج المصابين بفيروس كورونا.
ويضم المجمع 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات من خلال أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، والنساء والتوليد.
كما يضم تخصصات أنف وأذن وحنجرة، وجراحة «مخ وأعصاب، وأطفال، ومسالك بولية» وأطفال مبسترين، وجراحة أطفال، وروماتيزم، وأمراض قلب وصدر، ورعاية مركزة، ورعاية قلب، ورعاية أطفال، واستقبال وطوارئ، وعلاج طبيعي، وغسيل كلوي، ورمد، وقسطرة قلب، والحقن المجهري، وروماتيزم القلب، وطب الجنين.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و103 غرف داخلي، و63 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و13 غرفة عمليات.
يبعد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية عن مجمع الإسماعيلية بضع خطوات، ويضم 8 غرف داخلي، و89 ماكينة غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 أسرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 عيادات متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
بحسب ما قالته وزيرة الصحة في زيارتها الأخيرة، فإن مركز الإسماعيلية هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي المحافظة.
تطوير المستشفى جاء بالتزامن مع العمل على ملف التأمين الصحي وتسجيل 1,118,993 مليون مواطن حتى الآن، وفتح أكثر من 250 ألف ملف عائلي للمواطنين.
بحسب الوزيرة فإن نسبة التسجيل بالمنظومة بلغ 81,63% من إجمالي السكان بالمحافظة، البالغ عددهم 1,370,806 مليون مواطن.
وقالت الدكتورة هالة زايد، إلى ان تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، التي تبلغ 10,125 مليارات جنيه، تشمل 7.7 مليارات جنيه، تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية، و1.9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرها، و525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية.
وأجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، جولات ميدانية لعدد من الوحدات والمراكز الصحية بالمحافظة الإسماعيلية والمقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.
وقال الدكتور أحمد السبكي في بيان صحفي ، على جودة الخدمات الطبية التي سيتم تقديمها للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد من أبناء محافظة الإسماعيلية.
وقال إن المنظومة تشمل 66 منشآة، تشمل12 مستشفى، و20 مركزا صحيا و34 وحدة صحية، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.
وقال إن الإقبال الكبير من المواطنين من أبناء الإسماعيلية للتسجيل بالمنظومة، يرجع إلى ارتفاع درجة الوعي بين المواطنين ونجاح تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل في محافظة بورسعيد، والتي لأول مرة يتوافر بها كم هائل من الخدمات الطبية داخل نطاق المحافظة.