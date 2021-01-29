مركز الإسماعيلية الطبي يدخل التأمين الصحي الشامل خلال أيام 

عامان تقريبا مرا على أعمال تطوير مستشفى الإسماعيلية العام، وتحويله إلى مركز طبي متكامل تمهيدا لتحويله إلى مركز رئيسي يبدأ العمل به ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل.

أعمال يجري وضع اللمسات الأخيرة لها خلال الأيام المقبلة ومتابعات وزيارات مستمرة من مسؤولين على رأسهم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

بحسب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال الزيارة التي تمت أول أمس، فإن الإسماعيلية ستشهد خلال الأيام المقبلة انطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، من خلال 3 مستشفيات على رأسها مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو، ومستشفى أبو خليفة للطوارئ، ومجمع الإسماعيلية المكان الأبرز والأقرب لجميع مواطني المدينة فضلا عن استخدام أبو خليفة كمستشفى العزل الصحي لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

ويضم المجمع 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات من خلال أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، والنساء والتوليد.

كما يضم تخصصات أنف وأذن وحنجرة، وجراحة «مخ وأعصاب، وأطفال، ومسالك بولية» وأطفال مبسترين، وجراحة أطفال، وروماتيزم، وأمراض قلب وصدر، ورعاية مركزة، ورعاية قلب، ورعاية أطفال، واستقبال وطوارئ، وعلاج طبيعي، وغسيل كلوي، ورمد، وقسطرة قلب، والحقن المجهري، وروماتيزم القلب، وطب الجنين.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و103 غرف داخلي، و63 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و13 غرفة عمليات.

يبعد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية عن مجمع الإسماعيلية بضع خطوات، ويضم 8 غرف داخلي، و89 ماكينة غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 أسرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 عيادات متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

بحسب ما قالته وزيرة الصحة في زيارتها الأخيرة، فإن مركز الإسماعيلية هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي المحافظة.

تطوير المستشفى جاء بالتزامن مع العمل على ملف التأمين الصحي وتسجيل 1,118,993 مليون مواطن حتى الآن، وفتح أكثر من 250 ألف ملف عائلي للمواطنين.

بحسب الوزيرة فإن نسبة التسجيل بالمنظومة بلغ 81,63% من إجمالي السكان بالمحافظة، البالغ عددهم 1,370,806 مليون مواطن.

وقالت الدكتورة هالة زايد، إلى ان تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، التي تبلغ 10,125 مليارات جنيه، تشمل 7.7 مليارات جنيه، تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية، و1.9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرها، و525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية.

وأجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، جولات ميدانية لعدد من الوحدات والمراكز الصحية بالمحافظة الإسماعيلية والمقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد السبكي في بيان صحفي ، على جودة الخدمات الطبية التي سيتم تقديمها للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد من أبناء محافظة الإسماعيلية.

وقال إن المنظومة تشمل 66 منشآة، تشمل12 مستشفى، و20 مركزا صحيا و34 وحدة صحية، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.

وقال إن الإقبال الكبير من المواطنين من أبناء الإسماعيلية للتسجيل بالمنظومة، يرجع إلى ارتفاع درجة الوعي بين المواطنين ونجاح تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل في محافظة بورسعيد، والتي لأول مرة يتوافر بها كم هائل من الخدمات الطبية داخل نطاق المحافظة.