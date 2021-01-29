حظك اليوم الجمعة 29-1-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

من سلبيات رجل برج العقرب في الحب، أنه لا يثق بالناس بسهولة وغيور جدًا ويحتفظ بكل شيء في داخله، ويظهر له جانب عدواني وعنيف وجارح عندما يتم مضايقته واستفزازه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تشعر بالتوتر والضغط وعليك أن تثق بنفسك أكثر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتزام الهدوء ويجب أن تتجنب سوء التفاهم مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.