حظك اليوم برج العقرب 30-12-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج العقرب بالعديد من الصفات الحميدة، التي تجعلهم مميزين وجذابين سواء لشركاء حياتهم أو الأصدقاء، ومن أهم تلك الصفات تركيزهم الشديد على الأهداف التي يرغبون في تحقيقها، فهم لا يسمحون لأي معوقات أو مشكلات أن تعيقهم عن تحقيق آمالهم وأهدافهم، فهم أصحاب طموح مرتفع، إضافة إلى الشجاعة، فهم لا يخشون التعبير عن آرائهم بشكل طبيعي مهما كانت العواقب، حتى أنّ البعض يلقبهم بأصحاب «القلوب الحديدة»، كما يمتازون بالإخلاص والولاء لمن يشعرون بالراحة معهم أو مع أصدقائهم.

وكما لأصحاب البرج من مميزات، فلديهم عيوب أيضا، منها الغيرة الشديدة سواء من نجاح الآخرين أو حتى على المقربين منهم، خاصة أنّ غريزة حب التملك مرتفعة لديهم، فهم لا يرغبون في مشاركة حب المقربين منهم مع أي شخص أيا كان، كما أنّهم معروفين بحب السيطرة، والتحكم في الآخرين، فهم يفضلون أن يكونوا في موقع السلطة، ولا يسمحون لأي شخص بأن يسيئ لهم، فلا ينسون الأذى وينتظرون الوقت المناسب للانتقام.

كما أنّ أصحاب هذا البرح يتابعون بشغف ما تخبرهم بهم الأفلاك والأحجار السماوية، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» حظك اليوم برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تبدو مستعدا لاتخاذ مواقف بطولية وتشعر بالتقدير.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحظ يمدك بالبصيرة والقدرة على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

وكان الفنان أحمد فهمي شارك مؤخرًا في الدراسة المقامة تحت رعاية وزارة الصحة والسكان الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، من أجل دعم الإنسانية، مؤكدًا أنّه لم يشعر بأي أعراض جانبية بعد تناول اللقاح.