حظك اليوم الجمعة 29-1-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

الحب بالنسبة لمولودة برج الجدي هو حدث ضخم والتزام عليها، وتكون على قدر المسئولية التي تعطى لها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم يقظة ذهنية يمكنك الاعتماد عليها في التخطيط للعمل وفي البيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك كل السحر والطاقة العاطفية، فقط عليك أن تخفف من سرعتك في الحركة حفاظا على سلامتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.