حظك اليوم الخميس 28-1-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يخلص مواليد برج الجدي بصورة كبيرة جدا لشركاء حياتهم وفي علاقاتهم وصداقاتهم بالآخرين، وهي أحد مميزات مواليد هذا البرج، وتستعرض «الوطن» توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج الجدي بحسب عبير فؤاد خبيرة الأبراج.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المدخرات وعليك اليوم ألا تغامر وأن تخطط وتدرس جيدا إذا أردت تنميةً لأعمالك ومدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

المستقبل تتضح معالمه وتجد الطريق الذي تتبعه، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور!

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.