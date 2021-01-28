«الصحة»: المستشفى المصري ببيروت قدم خدمات لـ100 ألف شخص خلال عام

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، إن المستشفى الميداني الموجود في بيروت تدعى «المركز الطبي المصري بقلب بيروت»، وهو مركز أنشأته القوات المسلحة المصرية في 2006، تضامنا مع الشعب اللبناني، وتم تشغيله بشكل كامل بمقر دائم في يناير 2020، وخلال العام الماضي استقبل 100 ألف مواطن وقدم لهم الخدمات بالمجان، وهذا ليس للبنانيين فقط، ولكن أي شخص موجود على أرض لبنان.

الوزيرة تتفقد المستشفى

وأضاف «مجاهد» في مداخلة مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الخميس، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية تفقدت المستشفى، خلال زيارتها إلى لبنان، وأشادت بالأطقم الطبية العاملة فيه، والذين يقدمون الخدمة الطبية باسم مصر، موضحا أن هناك 6 عيادات وتخصصات باطنة وأطفال ونساء وتوليد ورمد وجراحة عظام، وصيدلية، وقسم أشعة كامل، وقسم طوارئ، وقسم للعمليات، وملحق به قسم للإفاقة ومعمل للتحاليل، وسيارة إسعاف جاهزة لنقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الأخرى.

الوزيرة تلتقي الأطقم الطبية

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزيرة التقت بعض المرضى، والشباب المصريين الذين يعملون بهذا المركز، وتحدثت عن مستوى الخدمة العالي، مشددًا على أن الجزء الأهم من الزيارة هو تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه الدعم الكامل إلى لبنان الشقيقة، وفتح جسر بين لبنان ومصر، وزيارة الوزيرة كان يرافقها 3 طائرات عسكرية، منها واحدة تحمل مستلزمات طبية، وشحنات من ألبان الأطفال، تصل إلى 15 طنا، و16 طنا، وأيضا شحنات من الأجهزة الطبية من جامعة الدول العربية.

لبنان يشكر مصر

ولفت إلى أن وزير الصحة اللبناني، وجه الشكر إلى مصر والمصريين والرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمهم المتواصل، مشددا على أن هذه الزيارة موقف إنساني وأخوي، مصر مستمرة في دعم كافة دول العالم في مواجهة أزمة فيروس كورونا وخاصة الدول الشقيقة.