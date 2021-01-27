إحالة قاتلة عشيقها لجنايات كفر الشيخ.. ركلته في منطقة حساسة

قررت محكمة استئناف طنطا، اليوم الأربعاء، إحالة ربة منزل تقيم بمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لمحاكمتها في التهمة الموجهة إليها بقتل رجل، دون عمد، أثناء مشاجرة بينهما، تطورت إلى حد التشابك بالأيدي، في إحدى القرى التابعة لمركز البرلس.

ومن المقرر أن تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، محاكمة المتهمة يوم 22 فبراير المقبل، في أحداث القضية رقم 7631 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1192 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 15 يونيو 2020، في نطاق مركز البرلس، عندما اتهمت «سوزان ع. أ.»، 30 سنة، ربة منزل، وتقيم بإحدى القرى التابعة لمركز البرلس، بقتل «صبري م. أ.»، دون سبق إصرار أو ترصد، على إثر مشادة نشبت بينهما، تطورت إلى حد التشابك بالأيدي، وتبين من أوراق القضية أن المتهمة باغتت المجني عليه بركلة بقدمها في منطقة الخصية، فأحدثت بجسده صدمة قوية، أدت إلى توقف القلب ووفاته.

وفي وقت سابق، أمر المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بإحالة متهمين باختطاف طفلة وهتك عرضها، بقرية «كفر المرازقة»، التابعة لمركز قلين، إلى محكمة جنايات فوه.

وحددت محكمة استئناف طنطا، جلسة 6 ديسمبرالماضي ، التابع لها محكمة جنايات فوه، لمحاكمة كل من «أحمد ر. ع.»، 24 سنة، عامل، و«أسامة م. أ.»، حاصل على مؤهل متوسط، أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات فوه.

وكشفت أحداث القضية رقم 10377 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة قلين، والمقيدة برقم 1371 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ، خطف المتهمان، في غضون شهر نوفمبر 2019، طفلة لم تبلغ من العمر 18 سنة، وأقدما على هتك عرضها.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم الأول اقتاد الطفلة المجني عليها بطريق التحايل، واهماً إياها بوجود تسجيلات صوتية لها مع الآخر، إلى منزل شقيقه، وعقب وصولها جذبها بالقوة إلى داخل المنزل، حال تواجد الأخير هناك.