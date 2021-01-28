استقرار أسعار الذهب في نهاية التعاملات.. وعيار 24 بـ927 جنيها

سجلت أسعار الذهب، استقرارًا في نهاية معاملات اليوم، بالبورصة العالمية لتداول الأوراق المالية والمعدن، مع لحظة الإغلاق اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط أسعار أعيرة الذهب المختلفة، في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، التي وردت في نهاية تعاملات اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تتابع حالة الذهب على مدار اليوم، وفق آخر المستجدات.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في نهاية اليوم الخميس، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 925 و927 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 809 و811 جنيهًا، بينما سعر جرام الذهب عيار 18 بين 693 و 695 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس، إلى 6 آلاف و488 جنيها.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 924571 و926857 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28754 و28825 جنيهًا.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الخميس

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر اليوم الخميس الموافق 28 يناير، 930.16 جنيه، و59.23 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 813.91 جنيه، و51.83 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 697.63 جنيه و44.43 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

واستقر بذلك سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة التي وصل لها مساء أمس الأربعاء، بعد أن شهد تراجعا طفيفًا بمقدار 3 جنيهات خلال نهاية التعاملات، كما شهدت أسعار الذهب على مدار 2020 حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في البلاد، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال.