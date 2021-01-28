حصاد الأسابيع الأولى لمجلس النواب: الرقابة أولا.. وكشف حساب للحكومة

بداية رقابية قوية لمجلس النواب، فالأسابيع الماضية شهدت جلسات ساخنة جدًا، أثناء تقديم الحكومة كشف حسابها عما حققته ببرنامج «مصر تنطلق» الذي تبنته عند تشكيلها، وصلت لتوجيه انتقادات واسعة لعدد منهم بشكل غير مسبوق، كذلك شهدت جلسات البرلمان الأولى تحركًا تشريعيًا بدأ بصندوق أسر الشهداء.

المشهد الرقابي هو الغالب في الفصل التشريعي الأول

المواطن والعلاقة المتوازنة مع الحكومة، كانت من أوليات المجلس منذ اللحظة الأولى، وكان المشهد الرقابي هو الغالب في الفصل التشريعي الحالي، وبدأ المجلس عمله باستدعاء رئيس الحكومة ونحو 16 وزيرًا، وشهدت الجلسات الخاصة بحضور الوزراء موجة انتقادات واسعة وهي الأولى منذ انعقاد البرلمان، فلم تكن مجرد جلسات صورية، ودارت الانتقادات حول ارتفاع الأسعار والمعاشات والتعليم والصحة والبطالة والحد الأدنى للأجور، ومن المنتظر مثول 10 وزراء آخرين أمام البرلمان الأسبوع المقبل.

أبرز التشريعات

وكان من أبرز التشريعات، موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به، ويتضمن المشروع منح تراخيص البناء وقيود الارتفاع، والتسهيل على الشركات التي تعمل في مجال البناء، واستئناف العمل في هذا القطاع الهام والمتوقف منذ أكثر من عام لاستئناف العمل بهذا القطاع، وإلزام المطور العقاري بصيانة كل الوحدات داخل التجمع السكني. ومشروع القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وضمت التعديلات الواردة فى مشروع القانون، 4 مواد رئيسية.

فضلاً عن مشروع قانون جديد حول أوضاع العمالة غير المنتظمة فى مصر، يهدف لعمل معاش للعمالة غير المنتظمة بقصد تحسين أوضاع معيشتهم، ويعد المشروع الأول من نوعه فى هذا الصدد، ويناقش آلية توفير ميزانية خاصة لمعاش جديد يخدم ما يقرب من 60 مليون مواطن مصري، خاصة أن هناك كثيرًا من التحديات تواجه العمالة غير المنتظمة في مصر في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها العالم حاليًا بسبب تفشي كورونا.

الانضباط

وشهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، حالة من الانضباط الشديد داخل القاعة، بداية من الالتزام بالهدوء وعدم تبادل التحية داخلها، فضلاً عن الالتزام بمقاعد الجلوس، علاوة على اختفاء ظاهرة محاولة أخذ الكلمة بالقوة.