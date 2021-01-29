لطلاب المرحلة الثانوية.. ورشة عمل عن المذاكرة الصحيحة الأحد المقبل

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ورشة عمل، أون لاين، من كلا من بريتانيكا وبنك المعرفة المصري في شكل حواري لجميع طلاب المرحلة الثانوية من أجل معرفة طريقة المذاكرة الصحيحة.

ومن خلال المعلومات التي نشرها «شوقي» عن ورشة العمل، فإنها يحضرها الدكتورة روجينا محمد حجازي، الحاصلة على الدكتوراة في المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم الإلكتروني بالإضافة إلى أنها خبيرة في مناهج العلوم بمركز تطوير كلا من المناهج والمواد التعليمية.

وهدف ورشة العمل هو تعريف طلاب المرحلة الثانوية كيفية المذاكرة بطريقة صحيحة، وذلك عن طريق استخدام مصادر التعلم الرقمي التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم على بنك المعرفة المصري إلى جانب الكتاب المدرسي وهو المصدر الرئيسي في المذاكرة.

الطلاب يمكنهم إرسال الأسئلة أثناء الورشة

كما أشار وزير التعليم خلال المنشور إلى أن الطلاب المشاركين في الورشة يمكنهم إرسال جميع الأسئلة التي يحتاجونها، وسوف يتم الإجابة عليها، حيث إن ميعاد الورشة يوم الأحد القادم الموافق 31 من الشهر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ويمكن للطلاب التسجيل من خلاص الضغط هنا، وسيصل للطالب رابط المحاضرة من خلال البريد الإلكتروني المسجل به.

وفي سياق آخر، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني وامتحانات الفصل الدراسي الأول في 14 من فبراير القادم.

وأضاف «شوقي» إنه لا نية تماما لتأجيل امتحانات نصف العام لشهر مايو المقبل، وأن كل ما تردد حول إلغائها أو تأجيلها مجرد شائعات أو اجتهادات لا حقيقة لها.

ونصح وزير التعليم الطلاب في مختلف المراحل الدراسية بالاستعداد جيدا لامتحانات الفصل الدراسي الأول والمذاكرة عن طريق المصادر المختلفة والمنصات التعليمية