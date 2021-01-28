صلاح عبدالله: «من ساعة ما وعيت من الدنيا لقيت نفسي زملكاوي»

قال الفنان صلاح عبدالله، إن ليلة الخميس ارتبطت معه في طفولته بحفلة أم كلثوم، لأنه كان يحبها جدا، ويتمنى حضور حفلة لها، ولكن ظروفه الاقتصادية لم تسمح، فكان يسمعها في الإذاعة، ويوقف المذاكرة عندما يأتي موعد الحفل، وفيما بعد عندما كبر اتسمت بالطابع الفني، وكانت «تبقى السهرة صباحي»، وبها فن، وينظمون ندوات، ويلقون الشعر.

زملكاوي وغير متعصب

وأضاف «عبدالله» خلال لقاءه مع برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس: «أنا زملكاوي وأجواز بناته أهلاوية، لأنه غير متعصب، ومن ساعة ما وعيت على الدنيا لقيت نفسي زملكاوي، ولكن محبش الأمور توصل للتطاول والتعصب، واللي بيحصل دلوقتي مش عاجنبي.. وفيه ناس ولجان إلكترونية يشتمون، وهذا لا يصح، ولا يعجبني، وعندما تقدم أزواج بناتي لم أسألهم عن انتمائاتهم الكروية، ولكن ربما أسأل أزواج حفيداتي عن ذلك».

علاقاته بحفيداته

وتابع: علاقتي بحفيداتي «مراد» و«كرمة» جيدة جدا، والتقطت معهم أجمل صورة في حياتي، لأنه يوجد بها امتداد، وأن الحياة سوف تستمر، وكما يقول المثل الشعبي «أعز الولد ولد الولد»، وعندما أراهم أرغب في حضنهم قبل بناتي.

علاقته بالفنان أوس أوس

وتحدث «عبدالله» عن الفنان «أوس أوس»، مؤكدًا أنه يحبه كثيرا، وعمل معه في مسلسل «اتنين في الصندوق» الذي عرض في شهر رمضان الماضي، موضحا: «حبيت أوس أوس في كل حاجة فيه، ولما تعرفي إن حبيت صوته، تعرفي أنا حبيته قد إية!! هو ودنه حلوة وبيحب الغنا، وصوته حلو وموهوب».

ولفت إلى أن هذا يعتبر جزءًا من شخصية «أوس أوس» في المسلسل لأنه كان يؤدي دور زبال، ويرغب في أن يغني، مشددًا على أن المسلسل به عظة أيضا وهو أن أحلام الإنسان يجب أن تكون واقعية و«منسرحش أوي فيها».