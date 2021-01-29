تعرف على أماكن قطع المياه اليوم بالقاهرة.. لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن منطقتين بالقاهرة لمدة 10 ساعات اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 29 يناير 2021، وأوضحت الشركة أن القطع يأتي نتيجة القيام بتوسعات المرحلة النهائية بمحطة مياه شبرا الخيمة.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، مواعيد قطع المياه، المناطق المتأثرة، سبب قطع المياه، موعد عودة الخدمة، وطرق تقديم شكاوى المياه، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه بالقاهرة

ـ منطقة شبرا الخيمة.

ـ منطقة بهتيم.

مواعيد قطع المياه بالقاهرة

أوضحت الشركة أن عملية قطع المياه ستكون اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 29 يناير وتستمر حتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالي السبت الموافق 30 يناير.

سبب قطع المياه

أشارت الشركة إلى أن القطع يأتي نتيجة القيام بتوسعات المرحلة النهائية بمحطة مياه شبرا الخيمة، لتوصيل خط الإنحدار قطر 1800 مم.

طرق تقديم شكاوى المياه

يمكن التقدم بشكاوى المياه من خلال عدة طرق وهي:

- من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي.

- جرى تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg.

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنــــا.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو قيمة الفواتير.

وطالبت الشركة المواطنين والمنشآت الخدمية وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.