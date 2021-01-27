انقطاع المياه والكهرباء عن عدة مناطق في كفر الشيخ.. تصل لـ12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، قطع المياه عن مناطق متفرقة في مدينة الرياض، اليوم الأربعاء، من الساعة الثامنة صباحًا، حتى الساعة الثامنة مساء من نفس اليوم، وذلك بسبب أعمال الصيانة الجارية وتركيب وتغيير محابس بمحطة مياه «الحاج علي» التابعة لمنطقة الرياض.

وقالت الوحدة المحلية بالرياض، في بيان لها، إن المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الشرب، هى قرى (الحاج على، الرصيف، الحصفة، فرج الشامى، المثلث، الرغامة وتوابعهم بمركز الرياض).

وناشدت شركة مياه الشرب أصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما وفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب، بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وفي سياق متصل، أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق، قطع الكهرباء عن عدد من المحولات الكهربائية وذلك لإجراء إصلاحات، وعمل الصيانة الدورية اللازمة، وزرع أعمدة وتغيير كابلات، من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

وذكر بيان للوحدة المحلية، أنها تلقت إشارة لاسلكية من شركة الكهرباء بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، مدير عام شركة الكهرباء بالمحافظة، تفيد بقطع الكهرباء عن هندسة دسوق، وسيجرى فصل التيار الكهربائي عن 3 قرى.

وأكدت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن المناطق التى سيتم فصل التيار عنها هي (فرامون، وعتل فرامون، والصافية وتوابعها، وابطو)، وأنه سيعود التيار حال الانتهاء من الصيانات.

وذكرت رئيس المدينة، أنه جرى إبلاغ الوحدات المحلية لإبلاغ المواطنين بأماكن فصل التيار الكهربائي، مشيرة إلى أنه يجرى فصل الكهرباء كل فترة عن كل عدة مناطق وذلك ضمن خطة الكهرباء لإجراء الصيانات اللازمة، وتقوية التيار الكهربائي في جميع مناطق المدينة.