تعرف على المناطق التي ستتضرر من انقطاع المياه بالجيزة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، عن قطع المياه لإصلاح عطل في محبس قطر 800 مم، على خط الإنحدار الرئيسي لمحطة صرف صحي ترسا 6، وذلك عن المناطق المحصورة بين شارع المريوطية حتى شارع المطبعة.

شركة مياه الجيزة تقطع المياه ببعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات اليوم

من شارع الهرم حتى منطقة الطوابق، وذلك لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة الـ10 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الـ6 صباح غد السبت الموافق 16 من يناير الجاري، وذلك لإصلاح عطل في محبس قطر 800 مم على خط الإنحدار الرئيسي لمحطة صرف صحي ترسا 6 .

وكانت الشركة، أهابت بأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، مؤكدةً قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

غلق كلى لمطالع الدائرى للقادم من محور عرابى بإتجاه محور 26 يوليو والمريوطة لمدة يوم واحد

كانت محافظة الجيزة، أعلنت أنه فى ضوء تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وتقاطع طريق « شبرا - بنها الحر» فإن الشركة المنفذة ستقوم بالبدء فى أعمال الكشط ووضع، الطبقة الأسفلتية أعلى الطريق الدائرى وتقاطعه مع المطلع القادم من محور أحمد عرابى بإتجاه مناطق محور 26 يوليو ومناطق المريوطية .

غلق كلى للمطلع القادم من محور أحمد عرابى بإتجاه مناطق محور 26 يوليو

وكانت محافظة الجيزة، كشفت أن الأمر سوف يستلزم، إجراء غلق كلى للمطلع القادم من محور أحمد عرابى بإتجاه مناطق محور 26 يوليو، ومناطق المريوطية، وذلك خلال الـ 24 ساعة القادمة اليوم الجمعة إبتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 6 صباحاً فقط .

لواحات إرشادية وتحذيرية ومرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع، قامت بتجهيز تحويلة مرورية، للقادم من محور عرابى ويرغب بالسير إتجاه أعلى الطريق الدائرى إتجاه مناطق محور 26 يوليو والمريوطية يسلك الإتجاهات الآتية :

1- يقوم بإستكمال السير إتجاه مطلع الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق الوراق ثم الصعود لمحور الضبعة فى الإتجاه المؤدى الى مدينة 6 أكتوبر ثم النزول مرة اخرى مباشرة من المنزل المؤدى الى الطريق الدائرى فى اتجاه محور 26 يوليو والمريوطية.

2 _ للقادم من محور أحمد عرابى إتجاه الطريق الدائرى إتجاه مناطق المريوطية يفضل أن يسلك محور 26 يوليو من أمام نادى الترسانة .

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لواحات إرشادية وتحذيرية ومرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما تم نشر الخدمات المرورية لتيسير حركة السيارات والمشاه دون أي زحام .