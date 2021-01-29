قبل صلاة الجمعة.. «أوقاف أسيوط» تفتتح 5 مساجد في 4 مراكز

أعلن الدكتورعاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف في أسيوط، افتتاح 5 مساجد في 4 مراكز بالمحافظة تزامنا مع صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأوضح وكيل الوزارة أن المساجد الخمسة فى 4 مراكز، هى القوصية، ديروط، البدارى، أبنوب، والمسجد هي المساعدة بقرية القصير بإدارة أوقاف القوصية شرق، ومسجد الشيخ عبدالفتاح بإدارة أوقاف ديروط جنوب، ومسجد خاتم المرسلين التابع لإدارة أوقاف ديروط جنوب، ومسجد ملك الله التابع لإدارة أوقاف أبنوب، ومسجد تل الزاويدة بقرية الجزيرة الغربية، التابع لإدارة أوقاف البداري، شمال أسيوط، لافتا إلى أنه أناب قيادات الدعوة بالإدارات الفرعية لافتتاح المساجد.

يشار إلى أن محافظة أسيوط شهدت خلال الشهر الماضي افتتاح 9 مساجد جديدة بمراكز ديروط، وأسيوط، وأبنوب، والقوصية، ومنفلوط، وصدفا.

كما افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إحلال وتجديد مسجد «الأمير سنان» بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط، والذي أقيم بالجهود الذاتية ودعم ومساهمة وزارة الأوقاف.

من جانب آخر، قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، غلق مسجد الفرارية بقرية الشامية مركز ساحل سليم، لمخالفة تعليمات وزارة الأوقاف الخاصة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وناشد وكيل الوزارة المصلين بالالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، حفاظًا على صحة المواطنين، وعلى أن تظل بيوت الله مفتوحة لإقامة الشعائر.