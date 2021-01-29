افتتاحات المساجد اليوم.. تدشين 52 مسجدا جديدا وصيانة وترميم 5

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم، 57 مسجدا على مستوى الجمهورية في إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، حيث تقوم الوزارة بافتتاح 52 مسجدًا جديدًا على مستوى الجمهورية، فيما يتم افتتاح 5 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، حيث أكدت وزارة الأوقاف في بيان لها، أن إجمالي المساجد المفتتحة اليوم يصل إلى 57 مسجدا، وبالتالي يكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م، وحتى يومنا هذا 819 مسجدًا حتى تاريخه.

وجاءت افتتاحات المساجد الجديد في محافظات سوهاج وقنا والجيزة والغربية والفيوم والشرقية والمنيا ودمياط وأسوان وهي على النحو التالي:

1.مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد جمال هاشم العسكري حاجر مشطا – طهطا

2. مسجد آل عسكر شطورة – طهطا

3. مسجد الرحمن – الخلافية – جرجا

4. مسجد الصحابة الأرقم – سوهاج

2. مديرية أوقاف قنا

5. مسجد الرحمن –حاجر الجبل – المراشدة

6. مسجد دراو الشرقي – نقادة

7. مسجد الكرامة – الرزقة – أبو تست

8. مسجد صيحة الحق – العمرة – ابو تشت

9. مسجد الشباب – العركي – فرشوط

10. مسجد أبو هويدي – السليمات – أبو تشت

11. مسجد العتيق – العويضات – فقط

3. مديرية أوقاف الشرقية

12. مسجد الشفاعة منازع – الحسنية

13. مسجد أبو بكر الصديق – فاقوس

14. مسجد علي بن أبي طالب – أبو كبير

15. مسجد الديباوي – ديرب نجم

4. مديرية أوقاف المنيا

16. مسجد الشيخ أحمد عبد الغني – طحا الأعمدة – سمالوط

17. مسجد الأطباء – المنيا

18. مسجد أبو جناح – أبو جناح – بني حسن الشروق – أبو قرقاص

19. مسجد الفتح – صفط الشرقية – المنيا

20. مسجد عبد القادر علي – ع عبد القادر علي – المنيا

21. مسجد محمد باشا – منشأة الشريعي – سمالوط

5. مديرية أوقاف دمياط

22. مسجد العرايضة – قرية العرايضة- كفر البطيخ

23. مسجد الجبايلة- قرية الجبايلة- كفر البطيخ

24. مسجد التنعيم – أرض المعارض بالعنانية

25. مسجد المصطفي – طبل – دمياط

26. مسجد البرش – السيالة – دمياط

6. مديرية أوقاف أسوان

27. مسجد التقوى والإيمان – أبو الريش قبلي

7. مديرية أوقاف الفيوم

28. مسجد عبد الغني عبد الجواد – إطسا غرب

29. مسجد الرحمة – ع محمد فراج – الغرق

30. مسجد عبد الرحمن محمود – الناصرية شمال

31. مسجد واني زايد – بندر سنورس

32. مسجد الرحمة – ع سالم جاد – الشواشنة

33. مسجد السلام الشرقي – إبشواي

34. مسجد فرج شعت – إطسا غرب

35. مسجد نور الهدى – نوارة – إطسا غرب

36. مسجد البحر – هوارة عدلان – شمال

37. مسجد شاكر – ع شاكر – الغرق

38. مسجد العتيق – المقراني – يوسف الصديق

39. مسجد جاب الله – ع جاب الله – فيدمين

40. مسجد أم المؤمنين – السنباط – جنوب

8. مديرية أوقاف أسيوط

41. مسجد الفتاح – تقسيم أبو جبل – ديروط جنوب

42. مسجد خاتم المرسلين – تقسيم أبو جبل – ديروط جنوب

43. مسجد المساعدة – القصير – القوصية شرق

44. مسجد ملك الله – بني محمد عزبة طامون – ابنوب

45. مسجد تل الزويده – الجزيرة الغربية – البداري شم

9. مديرية أوقاف الغربية

46. مسجد المحطة – ميت الحارون – زفتى

47. مسجد أبو حجازي – السملاوية – زفتى

48. مسجد عزبة مشرف- زفتى

10. مديرية أوقاف الجيزة

49. مسجد أبو حمزة – القبابات – أطفيح

50. مسجد الصادق الأمين – الكداية – أطفيح

51. مسجد عبد اللطيف – أبو النمرس

52. مسجد عين يوسف – قرية الحارة – الواحات

فيما جائت مساجد الصيانة والترميم في محافظات أسوان والقليوبية وقنا، وهي علي النحو التالي

1. مديرية أوقاف أسوان

1. مسجد التوبة – حاجر السباعية – إدارة السباعية

2. مديرية أوقاف القليوبية

2. مسجد وهبه عصر – امياي – برشوم

3. مسجد العمري – سندنهور – بنها ثاني

3. مديرية أوقاف قنا

4. مسجد زين العابدين – حجازة – قوص

5. مسجد أحمد خليل – العقب – قوص