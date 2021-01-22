بشرى الجمعة اليوم.. فتح 95% من المساجد المغلقة بسبب كورونا

كشفت مصادر بـ وزارة الأوقاف عن قيام لجنة إدارة أزمة كورونا بالوزارة برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بفتح ما يزيد عن 95 % من المساجد المغلقة جزئيا على مستوى الجمهورية بسبب عدم التزامها بالإجراءت الاحترازية المتبعة بسبب فيروس كورونا وتزايد حدة الموجة الثانية للفيروس وتصاعد أعداد المصابين.

أوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن لجنة كورونا قررت ألا تزيد مدة غلق أي مسجد عن 15 يوما، حيث يتم أخذ التعهدات على رواد المساجد والإقرارات بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم مخالفتها مرة أخرى، ثم يتم عمليات تعقيم وتطهير كبرى بتلك المساجد ثم يتم فتحها للمصليين لأداء الفرائض، كذلك يكون هناك عملية رقابة شديدة على المساجد التي تم غلقها جزئيا لمعرفة مدى التزامها بالتعليمات التي حددتها الوزارة.

فتح 41 مسجدا على مستوى الجمهورية حتى اليوم

وبحسب تقارير لجنة كورونا، المعلنة عبر موقع وزارة الأوقاف، فتم فتح 41 مسجدا على مستوى الجمهورية حتى اليوم، شملت 21 مسجدا بمحافظة القليوبية و11 مسجدا بمحافظة شمال سيناء، كذلك مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، و7 مساجد بمحافظة دمياط، وفتح مسجد الصادق الأمين بمحافظة الدقهلية بعد أخذ التعهدات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر والمتابعة الدورية.

وبحسب المصادر لـ«الوطن»، فإن عدد المساجد المغلقة تزيد عن 61 مسجدا، وهناك مساجد تم فتحها من قبل لجنة إدارة أزمة كورونا، لكن لم يتم الإعلان عنها عبر بيانات رسمية، حيث تتقدم المدريات بالمحافظات بخطابات إلى وزير الأوقاف ولجنة إدارة أزمة كورنا تطالب فيها بفتح مسجد مغلق جزئيا بعد أخذ التعهدات.

ثم تجتمع اللجنة برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف، وعضوية الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والدكتور أحمد عبدالرؤوف مدير عام الشؤون القانونية، والشيخ أحمد عبدالمنعم مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، حيث يتم دراسة الأمر ويتم الموافقة على الفتح ثم يقوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالتصديق على القرار.