طريقة تقديم تظلم لبطاقة التموين من المنزل

نظرا للظروف التي يمر بها العالم من تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، واهتمام وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتلبية احتياجات المواطن، فعلت الوزارة تظلمات بطاقة التموين من خلال الإنترنت.

وأكدت وزارة التموين أن مقدم طلب التظلم يستطيع من منزله تقديم الشكوى أو التظلم، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وعليه اتباع التعليمات التي وضعتها الوزارة للحفاظ على سرية المعلومات، وتقبل وزارة التموين أي تظلمات يتوافر فيها المعايير الواجبة لعودة تشغيل بطاقات تموين، خاصة بعد الإعلان عن فتح باب التظلمات التي تم وقفها أو شطبها في وقت سابق على دراسة أي شطب في أي بطاقة تموين للمواطنين حال إذا كان قد تم الشطب بطريقة خاطئة بعيدا عن القواعد العامة، والمقصود به هنا أن الوزارة تقوم بهذا منذ فترة وتعمل عليه باستمرار.

الشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب

- إذا كان موظفا سابقا وراتبه كبير، وكان لا يحق له استخراج بطاقة تموينية، وفي حالة خروجه على المعاش أصبح مرتبه يتناسب مع الشروط التي وضعتها الوزارة لاستخراج البطاقات التموينية أو إعادة تشغيل ما تم إيقافه في وقت سابق، فمن حقه المطالبة بالحصول على بطاقة تموينية.

- أيضا إذا كان مواطن في وقت سابق كانت ظروفه تتعلق بوقوعه في دائرة محددات الاستبعاد الخاصة بمستحقي البطاقات التموينية، وحاليا أصبح يحتاج لهذه البطاقة، تعود بطاقته أيضا.

تفعيل «الحجز الإلكتروني»

يدخل صاحب بطاقة التموين على موقع دعم مصر، أو من خلال بوابة مصر الرقمية، وعلي مقدم الطلب الراغب في تلقي الخدمة يدخل على الموقع الإلكتروني لجهاز التموين والتجارة الداخلية، ويحجز الخدمة التي يريدها قبل التوجه له، ليعرف المواطن يوم ذهابه لمكتب السجل، كما يعرف الوقت المناسب المحدد له لتلقى الخدمة، وقد تم تفعيل الحجز الإلكتروني لخدمات السجل التجاري من جهاز تنمية التجارة الداخلية.

- اختر أيقونة تظلمات عدالة من القائمة الرئيسية للموقع.

- إدخال البيانات المطلوبة الخاصة برقم البطاقة التموينية والرقم القومي والمحافظة.

- كتابة سبب التظلم.

- إرفاق التظلم برقم هاتف محمول للتواصل مع صاحب البطاقة.